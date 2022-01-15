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Kastamonu turizminde hedef Kovid-19 öncesi turist sayısını aşmak - Son Dakika

Kastamonu turizminde hedef Kovid-19 öncesi turist sayısını aşmak

15.01.2022 10:59
Kastamonu turizminde hedef Kovid-19 öncesi turist sayısını aşmak

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden önce 763 bine ulaşan ziyaretçi sayısını bu yıl geçmek istediklerini söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden önce 763 bine ulaşan ziyaretçi sayısını bu yıl geçmek istediklerini söyledi.

Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan Kastamonu, Anadolu'nun eski yerleşim merkezleri arasında bulunuyor.

Valla, Horma ve Çatak kanyonları, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası gibi doğal güzellikleri barındıran Kastamonu, ayrıca Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ile de inanç turizminde öne çıkıyor.

Kastamonu 2017'de 450 bin, 2018'de 523 bin, 2019 yılında ise 763 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Salgın nedeniyle 2020 yılında önemli ölçüde düşüş yaşanan ziyaretçi sayısı 170 bin olarak kayıtlara geçti. Normalleşme süreciyle 2021 yılında 205 bine yükselen turist sayısında bu yıl 2019 yılında kırılan rekorun üzerine çıkılması hedefleniyor.

Kastamonu, doğası ve sakinliğiyle öne çıkıyor

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, kentin en güçlü olduğu alanlardan birinin turizm olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla turizmde hareketlilik başlamıştı. Ağustos ayına kadar çok iyi gidiyorduk. Maalesef ağustos ayında özellikle Bozkurt ilçemiz olmak üzere 9 ilçemizi ciddi şekilde etkileyen sel afeti meydana geldi. Bu afet süresinde yağışlar yaklaşık 1,5 ay boyunca devam etti. Bu, turizmle ilgili rakamlarımızı da olumsuz etkiledi. Buna rağmen 2020 yılından 2021 yılı çok daha iyi oldu. 2021 yılında 350-400 bin hedefimiz vardı ama ağustos ayındaki üzücü süreç bu süreci etkiledi." .

Kastamonu'nun doğası ve sakinliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Çakır, "2022 yılında turizm hareketliliğini 2019 yılında bıraktığımız o üst seviyedeki artış hızından, kaldığımız yerden devam ettireceğiz." dedi.

Kentin birçok coğrafi güzelliği barındırdığını dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 milli park, 4 tabiat parkı ile yeşille özlemi olan her vatandaşımızı Kastamonumuza bekliyoruz. Coğrafyamızın yüzde 70'i ormanlarla kaplı. Bu ormanlar içinde yürüyüş yolları, karavan kamp alanları, kanyonlar, şelaleler, yani insanların görmekten, hissetmekten müthiş keyif alacağı tabiat güzelliklerini barındırıyor. Valla, Horma ve Çatak kanyonları turizmdeki en güçlü yönlerimizden biri. 170 kilometreye varan sahil şeridiyle deniz turizminde de Kastamonu oldukça güçlü bir il. Kastamonu deyince tarih ve kadim bir medeniyet burada. Kastamonu'ya girdiğiniz anda her anlamda huzur hissediyorsunuz. Kastamonu'yu tanıtırken 'huzur şehri' diye tanıtıyoruz. 'Ahşabın başkenti, yeşilin başkenti, inanç turizminin başkenti, hem de huzur şehri' diyoruz. Buraya gelip de mutlu olmadan dönmek imkansız."

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Kastamonu, 1 Temmuz, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu turizminde hedef Kovid-19 öncesi turist sayısını aşmak - Son Dakika
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