Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda gözlem altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek vermeye devam ediyor.

Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda gözlem altında tutulan vatandaşlara üç öğün yemek vermeye devam ediyor. Ayrıca Kastamonu UMKE ekipleri, hastane önüne Mobil Acil İlk Müdahale Hastanesi kurarak tedbirlerini arttırdı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı Kastamonu'da tedbir amaçlı çalışmalarda hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda Korona virüs şüphesi nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşlara yemek vermeye devam ediyor. Ekipler, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri ile gözlem altında tutulan vatandaşların ara öğün ihtiyaçlarını karşılıyor.


Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, "Ekiplerimizle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumunda korona virüsü nedeniyle gözlem altında tutulan vatandaşlarımıza sabah, öğlen ve akşam yemeklerini vermeye devam ediyoruz. Ayrıca gözlem altındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ara öğünde veriyoruz. Gözetim altında tutulanların gözetim süreçlerini en iyi şartlarda geçirmeleri amacıyla azami gayret gösterilmektedir. Bu hususta Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız, Kastamonu Valiliği öncülüğünde kararlılıkla çalışmalarını yürütmektedir. Temennimiz öncelikle ilimiz genelinde, sonrasında ülkemiz genelinde virüsün insanlara bulaşma durumunun engellenmesi ve bu hususta vatandaşlarımızın azami özen ve dikkati göstermesidir" dedi.


Öte yandan Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de (UMKE) önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kastamonu UMKE ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servis önünde Seyyar Mobil Acil İlk Müdahalesi Hastanesini kurdu. Ekipler, olası acil durumlarda ilk müdahaleyi kurdukları bu seyyar hastanede yapmayı planlıyor. - KASTAMONU

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türk Kızılayı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:09:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu UMKE ve Türk Kızılayı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]