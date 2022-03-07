KASTAMONU - "UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı"na girmek istiyor - Son Dakika
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KASTAMONU - "UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı"na girmek istiyor

07.03.2022 19:38

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi İhtisas Komitesi Başkanlığı üyeleri, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na adaylık süreci çalışmalarını sürdüren Kastamonu'yu ziyaret etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi İhtisas Komitesi Başkanlığı üyeleri, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na adaylık süreci çalışmalarını sürdüren Kastamonu'yu ziyaret etti.

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen Gastronomi Eylem Planı (2021-2023) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda kente gelen TÜRSAB Gastronomi İhtisas Komitesi Başkanlığı üyeleri, Kastamonu Üniversitesi Yücebıyıklar Konağı'nda düzenlenen programa katıldı.

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu zenginlikleri göstermek istediklerini söyledi.

Kastamonu'nun sadece inanç, doğa, kış ve deniz turizminde değil gastronomide de önde gelen şehirler arasında yer aldığını belirten Çakır, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra şu an itibarıyla 27'ye ulaşan inşallah bu yıl sonunda 30'u geçecek olan coğrafi işaretli ürünlere de sahibiz. Bunların hepsi bizi turizmde, özellikle doğallıkta ön plana çıkartıyor. Gastronomi turizmi şu an tüm dünyada da ülkemizde de çok ciddi bir potansiyele ulaştı. Kastamonu hem Ankara'ya hem İstanbul'a yakınlığı hem doğal lezzetleri konusunda sahip olduğu eşsiz birikimiyle Türkiye'de gastronomi denilince akla gelen illerden biri olacak. Kastamonu lezzetlerini ülke ve dünya turizmiyle buluşturacağız. Kastamonu'yu lezzet turunda da üst seviyelere hep birlikte çıkartacağız."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise TÜRSAB yetkililerini Kastamonu'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vidinlioğlu, Kastamonu'nun 812 çeşit ürünüyle gastronomide iddialı şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da üniversitenin tabiat turizmi ve ormancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu anlattı. Topal, "Yaratıcı Mutfak Ağı"na dahil olabilme yönünde üniversite olarak ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ise kentin ileri gelenleriyle bir araya geldiklerini kaydederek, "İnşallah acentelerimizi düzenli bir şekilde getireceğiz. Burayı tanıtacağız. Kastamonu gastronomi konusunda Türkiye'nin kıymetli bir mücevheri. Kastamonu'yu layık olduğu yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, Kartın ve TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Diğdem Kaçmaz'a, "Fotoğrafların Dilinden Kastamonu" kitabını hediye etti.

KASTAMONU - UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı na girmek istiyor
KASTAMONU - UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı na girmek istiyor
KASTAMONU - UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı na girmek istiyor
KASTAMONU - UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı na girmek istiyor

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Kastamonu gastronomide iddialı Kastamonu gastronomide iddialı

Kastamonu Üniversitesi, Gastronomi, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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