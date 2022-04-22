KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı

22.04.2022 20:37

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Topluluk üyeleri, il merkezindeki Candaroğulları, Kuzeykent ve TOKİ ilkokullarından 160 öğrenciyle 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi kampüsünün girişinden yemekhaneye kadar 23 Nisan yürüyüşü yaptı.

Yemekhanede devam eden programda topluluk üyeleri tarafından çocuklara yemek ikram edildi. Ardından yüzleri boyanan çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp etkinlikler yapan topluluk üyeleri, oyun havaları eşliğinde birlikte dans da etti.

Topluluk başkanı Ayberk Balta, AA muhabirine, topluluğun 7 yıldır faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Önceki yıllarda köy okullarını ziyaret ettiklerini anlatan Balta, "Bu sefer 'Kastamonu merkezde bir şey yapalım' dedik. 23 Nisan'ı geçmişte olduğu gibi kutlamak için böyle bir etkinlik yaptık. Amacımız, eski bayramların tadını, çocukluğumuzdaki 23 Nisan bayramlarının havasını yaşatmaktı." dedi.

Topluluk üyelerinden Beyza Emrebaş ise çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarla konuştuğumuzda çok eğlendiklerini, bir daha böyle bir gün geçirmek istediklerini söylediler. Birlikte 23 Nisan havasını tattık. Topluluk olarak köy okullarına gidip bu tarz etkinlikler yapmak asıl hedefimiz ama bu sefer etkinliği kampüse taşımak istedik." ifadesini kullandı.

Candaroğulları İlkokulundan Sinem Şen de çok eğlendiğini vurgulayarak, "Şarkılar dinledik, dans ettik, oyunlar oynadık, yemek yedik, yüzümüzü boyadık. Daha önce hiç böyle bir gün yaşamamıştım. Bizi eğlendiren abilerime, ablalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı
KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı
KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı
KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı

YORUMLAR
500
25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak 25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak Çocuk validen gülümseten cevaplar Çocuk validen gülümseten cevaplar

Kastamonu Üniversitesi, Ulusal Egemenlik, Kastamonu, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika


Son Dakika
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
20:21 Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 16 yıl sonra karar çıktı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 20:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Üniversiteliler, ilkokul öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement