Kastamonu Üniversitesi el dezenfektanı üretimine başladı - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kurumların ihtiyacını karşılamak için el dezenfektanı üretimine başlandı.

Üniversitede ilk etapta üretilen 750 litre dezenfektan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı'nın katılımıyla düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca Kastamonu Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu hijyen ürünlerinin araştırma, geliştirme ve üretimiyle ilgili teknik destek, üretim ve analiz hizmetlerinin verilmesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün etil alkol bazlı formülasyonuna uygun olarak Prof. Dr. Hakan Akyıldız Merkezi Laboratuvarı'nda el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Birçok alanda kente katkı verebilecek potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Topal, "Bizler bu işi, bu potansiyelin küçük bir numunesi olarak görüyoruz. İnşallah zaman içinde ilimize sağlıktan sanat alanına kadar her noktada katkı vermek istiyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yazı ise Kovid-19 ile mücadelede Kastamonu'nun güzel bir durumda olduğunu belirtti. Yazı, şunları kaydetti:

"En büyük kırılma noktamız PCR cihazının ilimizde aktif hale getirilmesiydi. Üniversite olarak gerekli ihtiyacın karşılanmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Hijyen ve koruyucu malzeme temini konusunda destek vermeniz büyük avantaj. Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kastamonu'da hep beraber olduğumuzun bir göstergesi, ortaya çıkan bu ürünlerdir."