Kastamonu Üniversitesi ile DKMP arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi ile DKMP arasında protokol imzalandı

13 dakika önce

Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile DKMP arasında protokol imzalandı, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında üniversitenin "Ormancılık ve Tabiat Turizmi" alanında çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapmaya devam ettiği kaydedildi.

İş birliği protokolünün Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit tarafından imzalandığı bildirilen açıklamada, "Kastamonu'nun damarlı bitkileri, kuşlar, memeliler, çift yaşarlar, sürüngenler, iç su balıkları ve habitatını izleme işine dair iş birliği protokolü imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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