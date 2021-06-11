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Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesinin geleneksel Türk sanatları sergisi sanal ortamda açıldı - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesinin geleneksel Türk sanatları sergisi sanal ortamda açıldı

11.06.2021 13:39
Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesinin geleneksel Türk sanatları sergisi sanal ortamda açıldı, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bilgen'in Geleneksel Türk sanatları kişisel sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bilgen'in Geleneksel Türk sanatları kişisel sergisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açıldı.

Hazırladığı çalışmaları internet ortamında sanatseverlerin beğenisine sunan Bilgen, AA muhabirine, bir akademisyen olarak hem öğrenci yetiştirdiğini hem de yeni eserler ürettiklerini söyledi.

Sergide farklı tarzlarda yapılan ürünlerin yer aldığına işaret eden Bilgen, "Geleneksel Türk sanatlarında üretilen kufi yazı tasarımları, halker tasarımları, tezhip, şukufe dediğimiz tarama tekniği ile yapılan çiçek desenleri, çini desen tasarımları olmak üzere 28 çalışma var. En başta benim açımdan çok önemli bir yere sahip olan damla formundaki Allah lafzı yer alıyor." dedi.

Salgın nedeniyle öğrencilerin okullarda bulunmadığını hatırlatan Bilgen, şunları kaydetti:

"Bizler de ekrandan onlara ders anlatıyoruz. Öğrencinin evinde yeni eser üretirken örnek alabileceği, göreceği, kendisini geliştirebileceği esere ulaşma imkanı düşük. Köyde olan öğrencilerimiz dahi var. Biz de öğrencilerimiz buradaymış gibi yaptığımız çalışmaları örnek alarak gelişmelerine katkıda bulunsun diye sergilerle onlara ulaşmak istiyoruz. Hem öğrencilerimiz hem de pandemi sürecinde evinden çıkamayan sanatseverlerin ayağına sergiyi götürüyoruz. Yüz yüze sergi olduğunda sanatseverlerin sergimize teşrif etmesi gerekiyor ama biz onların bilgisayarlarına kadar gidip, çalışmalarımızı onlarla paylaşıyoruz."

Sanal ortamdaki serginin bu dönemde sanatın insanlara ulaşması açısından çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Bilgen, "Hem öğrencilerin yeni işler görüp tasarımlar yapmalarına hem de sanatseverlerin kolaylıkla eserlerimizi inceleyip keyifli vakit geçirmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgen, serginin bir hafta açık kalacağını kaydetti.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesinin geleneksel Türk sanatları sergisi sanal ortamda açıldı - Son Dakika


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