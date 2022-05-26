Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bolu'da eğitime katıldı - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bolu'da eğitime katıldı

26.05.2022 15:50
Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bolu'da eğitime katıldı

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Bolu'da ormancılık uygulamaları konularında bilgi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Bolu'da ormancılık uygulamaları konularında bilgi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Şefliğine teknik gezi düzenlendi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız ve ilgili şube müdürlerince programa katılan öğrencilere Aladağ ormanlarında ormancılık faaliyetleri kapsamında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, kesim, orman gençleştirme, damgalama alanlarında detaylı tanıtım yapılırken aynı zamanda orman zararlıları hakkında da bilgiler verildi.

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Kaynak: AA

Kastamonu Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

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