Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 6'ncısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 6'ncısı oldu

18.05.2022 19:45
Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 6'ncısı oldu

Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK öğrenci projelerinde 99 projesi ile Türkiye 6'ncısı oldu.

Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK öğrenci projelerinde 99 projesi ile Türkiye 6'ncısı oldu.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan açıklamada, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçlarının 17 Mayıs 2022 tarihinde açıklandığı kaydedildi.

Öğrencileri tarafından sunulan 196 projeden 99'unun kabul edildiği vurgulanan açıklamada, "Üniversitemiz bu sonuçla, Türkiye'de en fazla proje önerisi kabul edilen 6'ncı üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 22 ihtisas üniversitesinden biri olarak AR-GE ve proje kültürü ve farkındalığını akademik birimlerin işleyişinde yer alan öğrencisinden öğretim elemanına kadar her kesime yaymak. Proje hazırlama ve geliştirmeye yönelik akademisyenlerimiz tarafından verilen uygulanabilir ve faydalı eğitimler ile birlikte başarıya ulaştık. Öğrencilerimizin başarıları Üniversitemiz için büyük gurur kaynağı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin projelerine ve isteklerine son derece önem veriyoruz. Kastamonu Üniversitesi olarak bu konuda gereken desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Bingöl'de Ortak Arıcılık Araştırmaları Çalıştayı düzenlendi Bingöl'de Ortak Arıcılık Araştırmaları Çalıştayı düzenlendi Çince Köprüsü Yarışması'nın Türkiye elemesi kazananları belli oldu Çince Köprüsü Yarışması'nın Türkiye elemesi kazananları belli oldu
Kaynak: AA

Kastamonu Üniversitesi, Üniversite, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 6'ncısı oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:51:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 6'ncısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement