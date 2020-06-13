Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet sergisi sanal ortamda yapıldı - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisi, sanal ortamda açıldı.

Resim Bölümünden bu yıl mezun olan 15 öğrenci, Bölüm Başkanı Doç. Serkan İlden danışmanlığında hazırladıkları 45 resmi, internet üzerinden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Öğrencilerin, yaptıkları resimleri kentteki bir sanat galerisinin internet sitesine koymasıyla oluşturulan sergiye, üniversitenin internet adresinden de ulaşılabiliyor.

Bölüm Başkanı İlden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl, mezun olan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi açtıklarını söyledi.

Bu sene salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını dile getiren İlden, "Öğrencilerin yaptıkları mezuniyet çalışmalarını sergi ile taçlandırması gerekiyordu. Pandemi sürecinde galerilerin kapalı olması ve ziyaretçilerin sergilere ulaşamama durumu nedeniyle bunları sanal ortama taşımaya karar verdik." dedi.

Sanal sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren İlden, şunları kaydetti:

"Sanatçılar daha geniş kitlelere ulaşmak için yıllardır teknolojinin bu imkanlarından yararlanıyordu. Biz de öğrencilerin bu çalışmalarını hem daha geniş kitlelere ulaştırmak hem de farklı öneriler ve düşüncelerle çalışmaların zenginleşmesini sağlamak için sergiyi açtık. Normal bir sergiyi, sadece o bölgeden sınırlı sayıda insan ziyaret edebilirken, bu sayede dünyanın pek çok yerinden izleyici ile buluşan sergiler yapabilme imkanına kavuştuk."