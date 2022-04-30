KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesinde yapılan sanat galerisi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin girişimleriyle oluşturulan sanat galerisi tamamlandı.

Fakülte tarafından kente sanat galerisi kazandırmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın onayının ardından başlatılan çalışma kapsamında Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nin giriş katında yeni bir sanat galerisi oluşturuldu.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, AA muhabirine, Kastamonu ve üniversite için büyük eksiklik olan çağdaş sanatlar sergileme alanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kentteki bu eksikliği gidermek için yola çıktıklarını belirten Yıldır, "Rektörümüzün kararlılığıyla kısa sürede burası hayata geçti. Nasip olursa Ramazan Bayramı'ndan sonra ilk sergimizi açacağız. İlk sergimizi sanatçı akademisyen olarak ben açacağım. Kastamonu'da yaşayan tüm sanatçılarımızın, insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir mekan olacak. İnsanların rahatlıkla ulaşacağı bir yer olması nedeniyle çok ziyaretçi alan bir mekana dönüşeceğine inanıyorum." dedi.

Sergi salonunun üniversite öğrencilerinin rahatlıkla ulaşabileceği kütüphanede açıldığına dikkati çeken Yıldır şunları kaydetti:

"Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi bundan sonra Kastamonu'da sanatın seyrini değiştirecek. Özellikle yıllardır üniversitelere akademisyen sanatçı olarak çalışırken şunu gördüm; insanımızın ayağına sanatı götürmezsek, insanımız özel çaba sarf ederek sanata ulaşmak istemiyor. Bu binanın giriş katındayız. Sanat galerisini bir üst kata yapmış olsaydık, merdivenlerden yukarı çıkmaya dahi erinecek yüzlerce öğrenci olacaktı. Bu da göz teması ve sergileri gezme alışkanlığını getirecek diye düşünüyorum."