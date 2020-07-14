Kastamonu Üniversitesinden sanal ortamda 15 Temmuz sergisi - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesinden sanal ortamda 15 Temmuz sergisi

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açıldı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen sergi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açıldı.

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KÜ Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve "15 Temmuz şehitleri anısına ulusal katılımlı çevrim içi karma sergi"de 53 sanatçının 83 eseri yer alıyor.

KÜ Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ruhi Konak, AA muhabirine, sergiyi 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlediklerini belirtti.

Sergiye farklı illerdeki üniversiteler ile serbest sanatçıların katıldığını anlatan Konak, "Resim, fotoğraf, grafik eserler, ebru, çini, hat gibi geleneksel Türk sanatlarına ilişkin eserler yer alıyor. Aynı zamanda seramik ve heykel eserleri de var. Sergimizin genel amacı, 15 Temmuz gecesi hayatını milleti için feda eden şehitlerimizin aziz hatırasını anmak ve bu elim gecenin unutulmamasını sağlamaktır." dedi.

Konak, kentteki bir sanat galerisinin internet sitesindeki serginin 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceğini aktardı.

Kastamonu Üniversitesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Üniversitesinden sanal ortamda 15 Temmuz sergisi - Son Dakika
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