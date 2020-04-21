Kastamonu Üniversitesinin ormancılık alanındaki başarısı - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşma Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olduklarını kaydetti.

Topal, yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesinin yetiştirdiği teknik personelle orman teşkilatına destek olmaya devam ettiğini vurguladı.

Üniversitelerinin 1150 kişilik orman mühendisi alımında 79 kişi ile 11 üniversite arasında 6'ncı sırada yer aldığını belirten Topal, şunları kaydetti"

"2 bin 700 kişilik orman muhafaza memuru alımında da 203 kişi ile 42 üniversite arasından 3'üncü sırada yer aldık. Tarım ve Orman Bakanlığınca ataması yapılan orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarının önemli kısmı Kastamonu Üniversitesi mezunu. İhtisas üniversitesi olmamız öğrencilerimize bu avantajı sağladı. Bu başarıda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler yaparak büyük fedakarlıklarda bulunan ve önemli paya sahip olan akademik personele teşekkür ederim."