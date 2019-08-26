Kastamonu Valiliği, açık alanda alkol almayı yasakladı
11 dakika önce
Kastamonu'da açık alanlarda ve umuma mahsus yerlerde 'çevreyi rahatsız edici şekilde' alkol almak valilik kararıyla yasaklandı
Kastamonu'da açık alanlarda ve umuma mahsus yerlerde 'çevreyi rahatsız edici şekilde' alkol almak valilik kararıyla yasaklandı.
"Kastamonu il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde açıkta alkol almanın engellenmesine dair karar" başlıklı ve Vali Yaşar Karadeniz imzalı kararnamede, şu ifadeler yer aldı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45
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