Son Dakika Haberleri: Kastamonu Valiliği, açık alanda alkol almayı yasakladı
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Kastamonu Valiliği, açık alanda alkol almayı yasakladı

11 dakika önce

Kastamonu'da açık alanlarda ve umuma mahsus yerlerde 'çevreyi rahatsız edici şekilde' alkol almak valilik kararıyla yasaklandı

Kastamonu Valiliği, açık alanda alkol almayı yasakladı, System.String[]

Kastamonu'da açık alanlarda ve umuma mahsus yerlerde 'çevreyi rahatsız edici şekilde' alkol almak valilik kararıyla yasaklandı.


"Kastamonu il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde açıkta alkol almanın engellenmesine dair karar" başlıklı ve Vali Yaşar Karadeniz imzalı kararnamede, şu ifadeler yer aldı Açıklaması

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Kastamonu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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Kastamonu'da açık alanlarda alkol alımı yasaklandı
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