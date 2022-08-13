Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

Helikopter, Pınarbaşı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu Valiliği: 'Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı' - Son Dakika

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