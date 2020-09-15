Kastamonu Valiliğinden HES kodu hatırlatması - Son Dakika

Kastamonu'da kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının izin verdiği kişiler alınacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu sorgusu yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilecek. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanların kolluk kuvvetleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek daha önce tespit edilen yurtlarda ilgilinin durumuna göre karantina ya da izolasyon altında tutulmalarına karar verildi."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edecek vatandaşların sorun yaşamaması adına önceden HES kodu sorgulamalarını yaparak onay verilmesi halinde müracaat etmelerinin doğru olacağı belirtildi.