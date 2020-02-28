Kastamonu Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kastamonu Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Kastamonu'da koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede izolasyon odasına alınan 2 kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden

Kastamonu'da koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede izolasyon odasına alınan 2 kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta Van- İstanbul seferini gerçekleştirilen şehirler arası otobüsten Tosya ilçesinde inen bir kişinin Kastamonu'ya geldiği belirtildi.


Vatandaşın 26 Şubat'ta Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle başvurduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Hasta, kontrolü sırasında, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeniyle tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak, takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeniyle tedbir amaçlı Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan alınan örneklerin Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda yapılan testleri negatif çıkmıştır."

Kastamonu, İstanbul, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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