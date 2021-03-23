Kastamonu Valiliğinden Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısı - Son Dakika

Kastamonu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ziyaretlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son haftalık verilere göre 100 binde 197,41 vaka görülen kentte Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mutasyonlu virüsün hızla yayılmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan salgının seyrini düşürmek için komşu, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretler ile mevlit, özel gün kutlamaları, toplu yemekler, arkadaş buluşmaları ve toplu etkinliklere ara vermeleri istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında Kastamonu'nun da bulunduğunu kaydetmişti.