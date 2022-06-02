Kastamonu Valisi Avni Çakır, bilek güreşi şampiyonunu ödüllendirdi

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Okullararası Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda birinci olan Kerime Gür'ü ödüllendirdi.

Vali Çakır, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Okullararası Bilek Güreşi Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye şampiyonu, sağ kolda Türkiye üçüncüsü olan Gür ile bir araya geldi.

Çakır, konuşmasında sporda önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Kastamonu'nun sporda her alanda ön plana çıktığını kaydeden Çakır, "Her branşta liglerde güçlü takımlarımız var. İmkanlar düşünüldüğünde bu başarıların aslında çok muazzam bir başarı olduğunu gururla söylüyorum. Hentbolda 2 tane süper lig takımı vardı. Yine hentbolda 2. ligde 2 takımımız var. Futbolda, basketbolda aynı şekilde takımlarımız var." dedi.

Kastamonu ve ilçesi Bozkurt'un bireysel sporlarda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Çakır, "Kerime kızımız Bozkurt'tan çıkıp Türkiye şampiyonu oldu. Bu çocuklara biraz imkan, destek verilse sırayla Avrupa ve dünya şampiyonluğuna gidecekler. Bozkurt'un önceliği biraz farklı ama toparlar toparlamaz hem salon hem de bireysel sporlarda güçlü bir şekilde onlar da kupalarda yerini alacak." diye konuştu.

Türkiye'nin sporda önemli yerlere geldiğini anlatan Çakır, "Salon sayımız hızlı bir şekilde artıyor. Salon sayısında belli bir yere geldik ama bunların içini doldurmamız gerekiyor. Salonları doldurma konusunda yoğun çabalarımız var. Türkiye geneline baktığımızda voleybolda kadın takımı dünyada ilk 3 takımdan biri. Daha yeni boksta kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olduk. Takım halinde şampiyon olmak eskiden ABD'li, Rus, Çinli sporculara aitti şeylerdi. Bugün bu başarılar muazzam başarılar. Bugün Kerime'nin aldığı ödül benim nazarımda çok değerli" ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcu Kerime Gür ise Vali Çakır'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Çakır ile Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, sporcuya hediye verdi.