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Kastamonu Valisi Avni Çakır kentte görev yapan gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır kentte görev yapan gazetecilerle buluştu

10.01.2022 17:18
Kastamonu Valisi Avni Çakır kentte görev yapan gazetecilerle buluştu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 2021 yılında yaşanan doğal afetlere değinerek, "Türk basını, Kastamonu basını her zaman fedakarca devletinin yanında oldu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 2021 yılında yaşanan doğal afetlere değinerek, "Türk basını, Kastamonu basını her zaman fedakarca devletinin yanında oldu. Haberi doğru ve tarafsız bir şekilde okurlarına ulaştırmaya çalıştılar." dedi.

Kastamonu Valiliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sofulular Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, 2021 yılının Türk basını ve Kastamonu basını açısından zor bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl afetlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Zaten küresel afet pandemi varken, Kastamonu olarak da çok büyük sorunlar yaşadık. Ülkemizin pandemi dışında yaşadığı afetler sürecinde hem de küresel afetlerde değerli Türk basını, Kastamonu basını her zaman fedakarca devletinin yanında oldu. Haberi doğru ve tarafsız bir şekilde okurlarına ulaştırmaya çalıştılar. Günümüzde sosyal medyayla o kadar çok sanal gazeteci ortaya çıktı ki, o kadar çok haber kaynağı çıktı ki, basit bir haber dünyayı mahvetmeye yeter. İşte gazetecilik burada devreye giriyor. Gazeteci ilk önce haberi tespit eder, doğruluğunu teğet eder, ondan sonra okurlarıyla paylaşır. Gazeteci toplumsal taleplerin üst noktaya ulaşmasında, hak ve hürriyetlerin en üst seviyede kullanılmasında, hukuk devletinin egemenliğinde, ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde en temel unsurlardan bir tanesi."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise gazeteciliğin önemini anlatarak, "Gazetecilik doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde yapıldığında hem yerel hem genelde ülkemiz için büyük bir kazanç. Ülkemizde birileri umutsuzluk aşılamaya çalışsa da ülkemizin yarınları, geleceği çok daha iyi ve güzel olacak. Her bakımdan Türkiye bunun işaretini veriyor. Bugün de hamdolsun, dünya bu kadar zorluk içinde boğuşurken, biz iyi bir noktadayız. Süreci iyi bir şekilde yönettiğimizi ifade edebilirim. İlimiz ne kadar köklü bir şehirse basınımız da o derece köklü. Bu bakımdan geçmişte olduğu gibi bundan sonra da doğru tarafsız ilkeli bir basın anlayışında inşallah yolunuza devam edeceksiniz. Buna gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, basının kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturabilme gücünün olduğunu söyledi.

Basının hem önemli hem de kutsal bir iş yaptığını ifade eden Vidinlioğlu, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Yücel Ercan ve Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile basın mensupları katıldı.

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Gazeteciler Günü, Kastamonu, Ocak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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