Vali Avni Çakır, köylerdeki tarım programlarına katıldı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya ilçesinde Akbük ve Aşağıdikmen köylerinde düzenlenen programlara katıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Akbük köyünde Bağcılıkta Telli Terbiye Sistemi malzeme dağıtım programı düzenlendi.

Programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, bu sene tarım alanında çok güzel projelerin hayata geçirilmesi için mesai harcadıklarını söyledi.

Devletin bu tür imkanlarının üreticilerle buluşma anlarına büyük gurur ve keyifle şahitlik ettiklerini vurgulayan Çakır, "Geçen sene Akbük köyümüzü ziyaretimizde muhtar arkadaşımızla, köyün üzüm yetiştirme potansiyelinden ve bu konuda ortak bir proje fikrinden bahsetmiştik. Allah'a şükür bugün projemizin hayata geçirilmesi aşamasında da bir araya geldik." dedi.

Bu sene 411 proje hazırlandığını anlatan Çakır, "Vatandaşımızı bu anlamda devletimizin imkanlarıyla buluşturduk. Seneye hedefimiz inşallah en az 750. Yeter ki talep gelsin. Helalinden rızkımızı kazandığımız mesleğimize sahip çıkalım. Her karış toprağımızı ekme noktasında hep beraber irade gösterelim." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ve Akbük Köyü Muhtarı Hayrettin Gül de konuşmalarında, proje hakkında bilgi verdi.

Üreticilere malzeme dağıtımının ardından program sona erdi.

Vali Çakır, daha sonra Aşağıdikmen köyünde düzenlenen çeltik hasadı programına katıldı.

Programlara Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriya Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar ile çiftçiler katıldı.