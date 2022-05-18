Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı

18.05.2022 16:12

Kastamonu Valisi Avni Çakır, geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan sel ile ilgili, "Dağlardan, tepelerden gelen su havzaları birleşti, Bozkurt'ta büyük debi oluşturdu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan sel ile ilgili, "Dağlardan, tepelerden gelen su havzaları birleşti, Bozkurt'ta büyük debi oluşturdu. Bozkurt'taki su debisi son 500 yılda görülmeyen oranda artış gösterdi." dedi.

Çakır, İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası tarafından Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, afetlerde zamanında ve yerinde müdahalenin önem taşıdığını söyledi.

Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakır, şöyle konuştu:

"0 ile 50 kilogram arası yağış güçlü, 50 ile 100 kilogram arası yağış çok kuvvetli olarak tabir edilir. 50 kilogramı aştığında sel, su baskını riski artar. Dağlardan, tepelerden gelen su havzaları birleşti, Bozkurt'ta büyük debi oluşturdu. Bozkurt'taki su debisi son 500 yılda görülmeyen oranda artış gösterdi. 453 kilogram yağış aldı. Devrekani ilçesine yağan yağışın tamamı da Bozkurt'a aktı. Diğer bölgelere yağan yağış da buraya geldiği için onlarla birleşince bin kilograma kadar yağış çıkıyor."

"Atom bombası atılmış gibiydi"

Selin bölgede çok büyük hasara neden olduğunu vurgulayan Çakır, "Sanki atom bombası atılmış gibiydi. Birçok bina yıkılmış, araçlar üst üste gelmiş, her yer çamurdu. Ağaçlar, evlerin ağzına kadar dolmuştu. 800'den fazla araba pert olmuş, evlere, sokaklara bariyer oluşturmuş. Film sahnesi kurmak isteseniz, şu sahneleri yapamazsınız." ifadesini kullandı.

Sel nedeniyle hemen tahliye sürecini başlattıklarını anlatan Çakır, "Su seviyesi halen yüksekti. Bozkurt'ta bine yakın vatandaşımızı helikopterlerle çatıdan aldık. Bu da yakın tarihimizdeki en büyük hava kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti. Helikopterlerin pervanesi bacalara 20 santimetreye kadar yaklaşıyordu." dedi.

Selde 71 köprü ile 386 menfez zarar gördü

Çakır, selin ardından şehre 2 binden fazla iş makinesi geldiğinin altını çizerek, "Yardım malzemeleri, yakınlarını merak eden aileler vardı. Bunların yönlendirilmesi de çok önemliydi. Hem yerleşik insanlar vardı hem de yardım için 10 binden fazla insan geldi. Kızılay, Diyanet, emniyet, jandarma, diğer STK'ler vardı. 20'den fazla hayır kuruluşu bölgeye geldi. Vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon tabldot sıcak yemek dağıtıldı. Bu da çok büyük bir organizasyondu." diye konuştu.

Sel nedeniyle kara yollarında 12 köprü ve 40 menfez; köylerde 42 köprü ve 277 menfez; belediye hudutlarında 17 köprü ve 69 menfezin zarar gördüğünü dile getiren Çakır, "Toplamda 71 köprü ile 386 menfez. Bu, Anadolu'daki 10 şehirdeki tüm köprü ve menfezin göçmesi demek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından sempozyum kapsamında sunumlar gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal katıldı.

Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı
Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı
Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı
Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı

YORUMLAR
500
Bozkurt'taki sel felaketini anlatan Kastamonu Valisi Ayaz: 'Film sahnesi kurmak isteseniz bu kadar yapamazsınız' Bozkurt'taki sel felaketini anlatan Kastamonu Valisi Ayaz: 'Film sahnesi kurmak isteseniz bu kadar yapamazsınız' Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tahliye edildi: DSİ de istinat duvarının hesabını versin Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tahliye edildi: DSİ de istinat duvarının hesabını versin
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Valisi Çakır, Bozkurt'taki sel felaketini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement