Kastamonu Valisi Çakır engelli çocuklarını yangında kaybeden aileyi ziyaret etti - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde, 13 yaşındaki engelli çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili incelemelerde bulundu.

Çakır, incelemelerin ardından AA muhabirine, yangının 11 Nisan Pazartesi günü saat 16.00 sularında meydana geldiğini söyledi.

Osman Can'a ait ahşap evde çıkan yangında 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Çakır, büyük üzüntü yaşadıklarını, aileye başsağlığı dileklerini ilettiklerini ifade etti.

Çakır, "Anne, babanın seralarına çalışmaya gittiği esnada evde çocuk dururken yangın elektrik panosundan çıkıyor. Kısa bir sürede ahşap olması nedeniyle yayılıyor. Aile yetişiyor ancak maalesef çocuğun olduğu taraf yangının ortasında kalıyor." dedi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının ilk günden itibaren olay yerinde olduklarını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Biz de şu an ailenin her türlü ihtiyaçlarını tespite geldik. İnşallah vatandaşımıza Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan en yakın süreci hızlı bir şekilde başlatacağız. Şu an geçici olarak bir yakının evine yerleştirdik. Yeni evi yapılana kadar orada ikametgahını sağlayacak bir aşamada evdeki ihtiyaç türünün teminini bir iki gün içinde yapacağız. Gerekli maddi yardımlarımızı yapacağız, acısını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışacağız. Tekrar yavrumuza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar, hepimizin başı sağ olsun."

Vali Çakır'a, ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, İl AFAD Müdürü Ekrem Küçükbayram eşlik etti.