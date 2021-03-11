Kastamonu Valisi Çakır Ilgaz Dağı'nda gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesisi ile ilgili, "Eksikliklerimizi her sene gidererek, tesisimizi, ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmek ortak hedefimiz." dedi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımıyla en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Ilgaz Dağı'na geçen yıl yapılan, 5,6 kilometre uzunluğunda piste sahip YIlgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesisi ise Türkiye'nin birçok noktasından kayakseverleri ağırlıyor.

Vali Çakır, Yurduntepe Kayak Tesisi'ndeki restoranda düzenlediği basın toplantısında, Ilgaz'ın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Toplantıyı Ilgaz'ın tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla düzenlediklerini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Ilgaz, Kastamonu ve Çankırı'nın tanıtılması noktasında çok büyük potansiyeli olan bir bölgemiz. Ilgaz'daki önceki tesisimiz uzun yıllar bölgemize kayak turizminde hizmet etti ancak kayakseverlerin bu konudaki talepleri doğrultusunda Özel İdaremizin önderliğinde bir çalışma başlatıldı. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da maddi anlamda çok büyük destekleriyle İl Genel Meclisimizin, Özel İdaredeki, bu süreci baştan sona takip eden değerli arkadaşlarımızın da üstün gayretleriyle geçen yıl ocak ayı itibariyle içinde bulunduğumuz tesis hizmete girdi."

Yurduntepe Kayak Tesisinin pist uzunluğuna işaret eden Vali Çakır, şöyle devam etti:

"Geçen sene açtığımız için birtakım eksikliklerimiz vardı, kayakseverlerin talepleri, tavsiyeleri doğrultusunda, değerli arkadaşlarımızın da sahada bizzat yaptığı tespitler doğrultusunda geçen yaz biz yaklaşık 4,5 ay burada bir çalışma yaptık. Pistlerde iyileştirme, seviyelerde düzeltmeler yaptık. Pistlerimizi çok daha kayar hale getirdik. Bu sene geçen seneki taleplerden bir tanesi de mevcut günü birlik tesisin yetersiz kaldığı noktasındaydı. Geçen sene temmuz ayı ile yapımına başladığımız ikinci günübirlik tesisimiz de hemen buraya 100 metre mesafede. Yaklaşık 6,5-7 ay gibi kısa sürede bu inşaatı da tamamlayarak kayakseverlere ve ilimiz turizminin hizmetine sunduk. Yaklaşık 2 aydır devam eden sezonda da gördük ki son derece isabetli yatırım olmuş."

Konaklamayla ilgili beklentileri karşılamak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çakır, "Yaptığımız planlama çalışmalarımızda burada uygun otel alanları da ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandıktan sonra buradaki konaklama ile alakalı beklentiler karşılanmış olacak. Eksikliklerimizi her sene gidererek, tesisimizi, ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmek ortak hedefimiz." diye konuştu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) projesi kapsamında Avusturyalı bir firmanın Yurduntepe Kayak Tesisi'yle ilgili bilimsel çalışma yaptığını ifade eden Çakır, kayak merkezinde yarışma ve spor etkinlikleri düzenlenmesinin önerildiğini söyledi.

Konuyla ilgili henüz Gençlik ve Spor Bakanlığından ya da Türkiye Kayak Federasyonundan uzman getirip inceleme yönünde resmi bir çalışmanın olmadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Burası daha yeni yeni emekleyen, ayağa kalkan, yürümeye başlayan bir tesis. Pistle alakalı bu yaz mevsiminde de düzenlemeler yapacağız. Bu dediğimiz bizim uzun vadede hedefimiz. Ama bununla alakalı tesisimizin biraz daha oturması lazım. Ağırladığınız misafiri buradan mutlu gönderemezseniz, yaptığınız bütün çalışmalar boşa gidiyor. Yarışma noktasında hele hele uluslararası seviyede bu çok daha ciddi bir iş. Ama bizim nihai hedefimizde kesinlikle bu var. Çünkü bu tür tesisler hele böyle müsabakalara ev sahipliği yaparsa zaten kendi kendinin tanıtımını fazlasıyla yapıyor. Kısa vadede amacımız eksikliklerimizi gidermek, pistimizi müsabaka yapılır hale getirmek."

Ilgaz Dağı'nın her mevsim ayrı güzelliğinin bulunduğunu anlatan Çakır, "Muhteşem bir coğrafyası ve doğası var. Burası ile alakalı KUZKA'nın ve Milli Parklar'ın yapmış olduğu yeni yürüyüş rota çalışmaları var. Burayı doğaseverlerin en öncelikli yürüyüş rotalarından biri haline getireceğiz." dedi.

Toplantının devamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesisleri'yle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi ile Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık da katıldı.