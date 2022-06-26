Kastamonu Valisi Çakır, kentte beklenen sağanakla ilgili önlemleri inceledi - Son Dakika
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Kastamonu Valisi Çakır, kentte beklenen sağanakla ilgili önlemleri inceledi

26.06.2022 21:02
Kastamonu Valisi Çakır, kentte beklenen sağanakla ilgili önlemleri inceledi

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kent genelinde yağışlarla ilgili ciddi sıkıntı bulunmadığını ancak gece saatlerinden itibaren sağanağın etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kent genelinde yağışlarla ilgili ciddi sıkıntı bulunmadığını ancak gece saatlerinden itibaren sağanağın etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Şenpazar ilçesinde yağış sonucu Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi, bazı yollarda göçükler oluştu, su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

İlçelerde sağanak uyarısı yapılan kentte geçen yıl 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde de önlemler artırıldı.

Vali Çakır, Bozkurt ilçesinde alınan tedbirlerle ilgili incelemelerinin ardından Şenpazar ilçesini ziyaret etti.

Çakır, AA muhabirine, Şenpazar ilçesinde etkili yağış olduğunu söyledi.

Şehriban Çayı'nda yükselen debinin akşam saatlerinde düştüğünü belirten Çakır, "Kastamonu'da hem meteorolojinin hem de AFAD'ın uyarıları doğrultusunda kriz merkezimizi oluşturduk. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Sahadaki arkadaşlarımızdan anlık verileri alıyoruz. Şenpazar dışında güçlü yağış olan ilçemiz yok." dedi.

Bozkurt ilçesinde de gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Çakır, "Şu an için bölgemizde ciddi bir tehlike gözükmüyor ama asıl yağışı 03.00'te alacağız gibi gözüküyor. 24 saat takipte olacağız. İnşallah ciddi tehlike olmadan süreci savuşturmuş olacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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