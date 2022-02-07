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KASTAMONU - Vali Çakır, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti - Son Dakika

KASTAMONU - Vali Çakır, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti

07.02.2022 15:17

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığını, bu artışın haftaya da devam edeceğini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığını, bu artışın haftaya da devam edeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, Kastamonu'da 649,88 olarak gerçekleşti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 hafta önce kentte Kovid-19 vaka sayılarında iyi rakamlardan bahsettiklerini söyledi.

Vakaların hızlı şekilde arttığına işaret eden Çakır, "Şu an itibariyle ben burada göreve başladıktan sonra hiç görmediğim rakamları görmeye başladım. Kastamonu hiç görmediği rakamları görmeye başladı. Haftaya bu rekorumuz bir mazi olarak kalacak. Çünkü bunun üzerine geçeceğiz. Artık hastanede yeni servisler açmak zorunda kaldık. Özellikle Kovid yatan hasta sayılarımızda, hem entübe hem de yoğun bakımda hastalarımızda bir artış meydana gelmeye başladı." dedi.

Tüm dünyanın Kovid-19 ile yaşamaya alıştığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Artık geri dönüş yok. Tüm dünya artık bununla yaşamayı hedef olarak kendisine koydu. Kısıtlayarak bu hastalıktan kurtulamayacağımızı anladık. Buradaki tek şansımızın da aşı olduğunu tüm dünya farkına vardı. Biz ilime, bilime güvenen insanlarız. Bunun tek şartı da aşı olmaksa eğer bu konuda aşı olmayan vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde aşı olmaya davet ediyorum. Bugün itibariyle TURKOVAC aşıları da tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimiz de de artık vatandaşlarımızın tercihine sunuldu. Aşıdan başka kurtuluş şansımız yok. Virüs çok hızlı yayılıyor. Omicron varyantı da ilimizde çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Tüm vatandaşlarımızı vakaların hızlı bir şekilde arttığı bugünlerde çok daha fazla dikkatli olmaya, aşısı olmayan vatandaşlarımız varsa aşılarını olmaya, tekrar ve hatırlatma gelen vatandaşlarımızı da bir an önce aşılarını yaptırmaya davet ediyorum."

KASTAMONU - Vali Çakır, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti
KASTAMONU - Vali Çakır, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti
KASTAMONU - Vali Çakır, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti

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Kastamonu, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Vali Çakır, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti - Son Dakika


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