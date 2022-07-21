Kastamonu Valisi Çakır, sel ile ilgili çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Valisi Çakır, sel ile ilgili çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

21.07.2022 17:01
Kastamonu Valisi Çakır, sel ile ilgili çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

Kastamonu Valisi Avni Çakır, haziran ayında yaşanan selden 5 bin kilometreyi bulan yol ağı, 500'den fazla köy ve 14 ilçenin doğrudan etkilendiğini söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, haziran ayında yaşanan selden 5 bin kilometreyi bulan yol ağı, 500'den fazla köy ve 14 ilçenin doğrudan etkilendiğini söyledi.

Çakır, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinin ardından 27 Haziran'da tekrar bir selle karşılaştıklarını hatırlattı.

Sel bölgesinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Çakır, "Bu konuda Kastamonu'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak sahada bütün gücümüzle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 11 Ağustos'un ardından 27 Haziran yağışı ile beraber bölgemizde 31 civarında köprüde, 90 civarında menfez olmak üzere toplamda 5 bin kilometreyi bulan yol ağımızda, 500'den fazla köyümüzde, 14 ilçemizde doğrudan etkilenme oldu." diye konuştu.

Tüm kurumların uyum içinde çalıştığını vurgulayan Çakır, Kurban Bayramı öncesinde kaba işlerin yüzde 98 oranında tamamlandığını aktardı.

Detaylı işlerin devam ettiğini söyleyen Çakır, "Bu yağışa bağlı 750 milyon lira civarında bir altyapı-üstyapı hasarı sadece özel idare ağımızda oluştu. Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, İller Bankasını eklediğinizde çok daha yüksek rakamlarda hasarlar oluştu." ifadelerini kullandı.

DSİ'nin yapacağı çalışmaların 2022 yılı sonunda tamamlanacağını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında bölgemizin yağış alacağı öngörülüyor. Bu tarihe kadar da tüm kanal temizliklerimizi ve yıkılan duvarlarımızın da tadilatlarını yapmış olacağız. Böylesine geniş bir coğrafyada bu kadar kurum ve kuruluşun sevk ve idaresinin bir eşgüdüm içinde olması kurum amirlerimizin yakın iş birliği içinde olmasını gerektiriyor. Allah'a şükür ki şu ana kadar büyük bir uyum, büyük bir özveri ile bunu sürdürüyoruz. Aksi takdirde böyle büyük bir afete maruz kalan bölgenin yeniden sanki hiç afet yaşanmamış hale getirilmesi öyle kolay bir hadise değil. Bu konuda ben çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum."

Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa da değinen Çakır, "Sağlık Bakanlığının ifade etmiş olduğu 40-50 kat oranları bölgemizde daha da artmış vaziyette. Sizler de hem kurumlarınızda hem de özel hayatınızda hem de sahadaki arkadaşlarımızla gerekli tedbirleri tekrar en üst seviyede alın. Vatandaşlarımızı alıştıkları normal hayattan da fazla uzak tutmadan, gerekli tedbirlerimizi ihmal etmeden alalım." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kastamonu Belediyepsor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi Kastamonu Belediyepsor'un oyuncuları, yeni sezonu değerlendirdi Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma yuvarlandı Aç kalan ayının kovaladığı büyükbaş hayvanlar uçuruma yuvarlandı
Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Valisi Çakır, sel ile ilgili çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:33 Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
16:08 Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaştı!
15:55 Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Valisi Çakır, sel ile ilgili çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement