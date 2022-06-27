KASTAMONU - Vali Çakır, su baskını yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Vali Çakır, su baskını yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

27.06.2022 14:03
KASTAMONU - Vali Çakır, su baskını yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Vali Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile taşkın sonucu su baskını yaşanan Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Çakır, AA muhabirine, geceden bu yana bölgede aşırı yağışın sahildeki hemen hemen tüm ilçelerde su taşkınlarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Taşkın nedeniyle Bozkurt ilçesinde geçici bir köprüyü yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çakır, "Şu an su büyük oranda dere yatağında akıyor. Yalnız şehrin dereye yakın kesimlerinde su sızması oldu. Arkadaşlarımız, kanal açma suretiyle suyun tahliyesi için uğraşıyor. Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok. Özellikle İlişi köyünde dere duvarı aştı ve su köyün ortasında çoğaldı. Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

İnebolu ilçesinde ise sabah saatlerindeki ciddi durumun taşkın seviyesine gelmeden stabilleştiğini anlatan Çakır, "Orada da çay yüksek seviyede geçiyor ama çarşı boyunda arkadaşlarımız tahkimat çalışmalarını güçlendirerek devam ettiriyor. Burada da su baskınlarımız oldu. Kara yoluyla köyün arasındaki kot farkından dolayı kara yolunu yarmak suretiyle oradaki suyu da boşaltıyoruz. Allah'a şükür, orada da bir can kaybımız yok." diye konuştu.

Bölgede yağışın devam ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Diğer ilçelerimizde, Çatalzeytin, Şenpazar, Doğanyurt, İnebolu'da, şehir merkezlerinde taşkın seviyesine gelmedi. Şu an sadece Bozkurt'ta dere kenarlarına yakın yerlerde bodrum katlarını su bastı. Evlerin zemin katlarında su var ama oraları daha önceki afetten sonra ikamete kapatmıştık. Dolayısıyla yağmur diner dinmez hızlı şekilde suyun tahliyesini gerçekleştireceğiz. Yağışlar gün boyu devam edeceği için tüm vatandaşlarımızın dere kenarlarında evlerinin zemin, bodrum katlarından uzak durmalarını, mümkünse daha yüksek yerlere komşularına ya da bu amaçla açmış olduğumuz yurtlara, okullara gitmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda bize yardımcı olursa inşallah can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız."

Çakır, İlişi Çayı'nda da suyun dere yatağında aktığını vurgulayarak, "Sadece patlayan yerden şehre paralel şekildeki konutların altını basacak şekilde geldi. Çarşı merkezinde ona yakın dükkanımızın da bodrum katlarını su bastı." dedi.

YORUMLAR
500
Kastamonu Valisi Çakır, kentte beklenen sağanakla ilgili önlemleri inceledi Kastamonu Valisi Çakır, kentte beklenen sağanakla ilgili önlemleri inceledi KASTAMONU - Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor KASTAMONU - Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi'nde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Vali Çakır, su baskını yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:12 Sokak ortasında katledilen Raziye'nin annesi konuştu: Pınar Gültekin gibi olmasın
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 14:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Vali Çakır, su baskını yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement