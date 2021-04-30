Kastamonu Valisi Çakır, "tam kapanma"da il dışından gelenlerin 10 gün karantinada kalmalarını istedi - Son Dakika

Kastamonu Valisi Çakır, "tam kapanma"da il dışından gelenlerin 10 gün karantinada kalmalarını istedi

30.04.2021 15:19
Kastamonu Valisi Çakır,

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde özellikle İstanbul'dan Kastamonu'ya yoğun nüfus girişi olduğunu belirterek, "İlimize dışarıdan uzun süreli konaklama aracığıyla gelen vatandaşlarımızın 10 gün kendilerini...

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde özellikle İstanbul'dan Kastamonu'ya yoğun nüfus girişi olduğunu belirterek, "İlimize dışarıdan uzun süreli konaklama aracığıyla gelen vatandaşlarımızın 10 gün kendilerini karantinaya almalarını istedik." dedi.

Vali Çakır, AA muhabirine, kent genelinde vatandaşların kısıtlamalara uyduğunu söyledi.

Vatandaşların desteğini ve hassasiyetini beklediklerini dile getiren Çakır, "Her vatandaşımızın bu konuda desteğini bekliyoruz. Bu anlamda oluşturmuş olduğumuz denetim noktalarında yoğun şekilde denetim faaliyetlerimizi devam ediyoruz. İzinsiz, geçerli mazereti olmadan sokaklara çıkan vatandaşlarımızı önce ikaz, daha sonra da gerekiyorsa cezalandırma suretine gideceğiz." diye konuştu.

Tam kapanma sürecinde özellikle İstanbul'dan Kastamonu'ya yoğun bir nüfus girişinin olduğuna işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımızla, kolluk birimlerimizle yapmış olduğumuz toplantıda ilgili arkadaşlarımızı uyardık. Daha önce de bu konuda almış olduğumuz hıfzıssıhha kurulu kararlarımız mevcut. İlimize dışarıdan uzun süreli konaklama aracığıyla gelen vatandaşlarımızın 10 gün kendilerini karantinaya almalarını istedik. Özellikle ilimize dışarıdan gelen vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Kesinlikle bulundukları mekandan ayrılmamalarını, almış olduğumuz kurallara titizlikle uymalarını istiyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızın da desteğiyle inşallah başarılı şekilde atlatacağımızı ve bayrama çok daha düşük vaka sayılarıyla gireceğimizi ümit ediyorum."

Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Valisi Çakır, 'tam kapanma'da il dışından gelenlerin 10 gün karantinada kalmalarını istedi - Son Dakika


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