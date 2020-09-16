Kastamonu Valisi Çakır, Vali Gürel ile görüştü - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Vali Fuat Gürel'e iade-i ziyarette bulundu.

Karabük Valiliği önünde Vali Gürel tarafından karşılanan ve Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Çakır, Valilik Makamında Vali Gürel ile bir süre görüştü. Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, Çakır'a teşekkür etti. - KARABÜK