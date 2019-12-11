Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

Kastamonu Valisi Karadeniz, AA'nın

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Karadeniz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Vali Karadeniz, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını dile getiren Karadeniz, Kastamonu'nun Abana ilçesinde çekilen Semih Yüksel'e ait "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğrafının Karadeniz sahillerinin güzelliklerini göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Semih Yüksel, Kastamonu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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