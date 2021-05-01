KASTAMONU - "Tam kapanma"da ekipler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Ekipler, sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı oldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin ormanlık alanları ile

Kastamonu ve Amasya 'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

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