KASTAMONU - "Tam kapanma"da ekipler sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Kastamonu ve Amasya'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin ormanlık alanları ile
ilçelerde farklı noktalara mama ve su konuldu.
Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Jandarma personeli elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi.
Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapıldı.
Ekipler, sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı oldu.
Kaynak: AA
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