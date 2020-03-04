Kastamonu ve Çankırı'dan KYK öğrencilerinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Kastamonu ve Çankırı'daki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Çankırı ve Kastamonu'daki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK" yazdı.

Kastamonu'da öğrenciler, Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu, Mehmetçik için dua etti.

Öğrenciler adına konuşma yapan Lütfullah Şenel, Türk askerinin İdlib'de hem mazlumları hem de ülke sınırlarını koruduğunu söyledi.

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çalışmalarının karşılık bulmadığını anlatan Şenel, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan rejim unsularına karşı sessiz kalmamız beklenemez." dedi.

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu vurgulayan Şenel, "Mevzubahis vatan olduğunda tüm siyasi fikirleri bir kenara bırakırız. Şimdi de birlik beraberlik içerisinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

- Çankırı

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Çankırı'daki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.



Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesindeki odalarının ışıkları ile "TSK" yazdı.



Ayrıca öğrenciler, Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu, Mehmetçik için dua etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek amacıyla tüm yurtta öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Ak, "Ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldi. Bu zorlu süreçten de zaferle çıkacağımıza inancım tamdır. Tüm öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.