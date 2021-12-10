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Kastamonu ve Çankırı'dan Suriye'ye gıda ve kömür yardımı - Son Dakika

Kastamonu ve Çankırı'dan Suriye'ye gıda ve kömür yardımı

10.12.2021 17:16
Kastamonu ve Çankırı'dan Suriye'ye gıda ve kömür yardımı

Kastamonu ve Çankırı'dan İHH İnsani Yardım dernekleri tarafından Suriye'deki çadır kentlerde yaşayanlara yardım gönderildi.

Kastamonu ve Çankırı'dan İHH İnsani Yardım dernekleri tarafından Suriye'deki çadır kentlerde yaşayanlara yardım gönderildi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'ye bir tır un yardımı gönderdiklerini söyledi.

Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini dile getiren Horuz, "Suriye'de her 10 kişiden 6'sı şiddetli yoksulluk içinde yaşıyor. Onlar sadece yokluğu değil, aynı zamanda acıyı da yaşıyor. Soğuk ve karanlık içindeki Suriye zindanlarında binlerce masum kadın ve çocuk yıllardır özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyor." dedi.

Herkesten yardım kampanyasına destek beklediklerini vurgulayan Horuz, "Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan, ilaç bulamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Akşamları yanmayan sobanın yanı başında üşümüş parmaklarıyla kalemi tutamayan çocuklar kalmasın, çadırlar ısınsın. Tavanı akan çadırlarda insanlar geceleri soğukla mücadele etmesin. Soğuk havada ve çamurlu yollarda ayakkabısız, botsuz ve montsuz çocuk kalmasın. Evler ekmeksiz kalmasın." ifadesini kullandı.

Çankırı

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneğince Suriye'ye bir tır kömür yardımı gönderildi.

Dernek Başkanı Hasan Kale, yazılı açıklamasında, Suriye'de herkesin insanca haklara sahip olabilmesi için 81 ilden yola çıkıldığını söyledi.

Çankırı İHH olarak bağışçıların katkısıyla 1 tır kömürün yola çıktığını belirten Kale, "Zaman kış şartlarında zorluk yaşayan kardeşlerimize şimdi daha fazla destek olma zamanı. Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor." ifadesini kullandı.

Kale, Çankırı'daki ihtiyaç sahipleri için de kömür bağışı kampanyası yürütüldüğünü bildirdi.

Kastamonu, Çankırı, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Çankırı'dan Suriye'ye gıda ve kömür yardımı - Son Dakika


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