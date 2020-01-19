Kastamonu ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

KASTAMONU ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan ve imal eden kişilere yönelik operasyonu düzenledi. İki şehirde belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 110 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul'da yakalanan şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere Kastamonu'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.