Kastamonu ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

KASTAMONU ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

KASTAMONU ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan ve imal eden kişilere yönelik operasyonu düzenledi. İki şehirde belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 110 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul'da yakalanan şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere Kastamonu'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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