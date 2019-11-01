Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı ve Orta Karadeniz'de doğu ile kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın kuvvetini artırarak öğleden sonra

Kastamonu ve Sinop çevrelerinde 75 kilometre, akşam saatlerinde ise Sinop ve Kastamonu açıklarında 90 kilometre hızla fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.