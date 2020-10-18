Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği uyarısında bulundu.