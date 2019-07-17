Kastamonu ve Sinop için sağanak ve dolu uyarısı
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Kastamonu ve Sinop için sağanak ve yerel dolu uyarısında bulunuldu.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:26 Kaynak: AA
ve Sinop
için sağanak ve yerel dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Sinop'un Erfelek
ilçesi ile Kastamonu'nun Azdavay
ve Ağlı
ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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