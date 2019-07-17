Son Dakika Haberleri: Kastamonu ve Sinop için sağanak ve dolu uyarısı
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Kastamonu ve Sinop için sağanak ve dolu uyarısı

3 saat önce

Kastamonu ve Sinop için sağanak ve yerel dolu uyarısında bulunuldu.

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Kastamonu ve Sinop için sağanak ve yerel dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Sinop'un Erfelek ilçesi ile Kastamonu'nun Azdavay ve Ağlı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Kastamonu, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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