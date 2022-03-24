Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor

24.03.2022 12:25
Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in doğusu, Kastamonu ve Sinop kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'in doğusu, Kastamonu ve Sinop kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kastamonu ve Sinop kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Batı Karadeniz, Kastamonu, Fırtına, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor - Son Dakika


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