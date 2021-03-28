Kastamonu ve Sinop'ta 74 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 8, Ağlı'da 4, Bozkurt'ta 2, Daday'da 8, Devrekani'de 3, Doğanyurt'ta 1, İhsangazi'de 6, İnebolu'da 3, Küre'de 18, Pınarbaşı'nda 5, Seydiler'de 1 ve Şenpazar'da 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ise dünden bu yana 91 köy yolu ulaşıma açıldı.

Sinop'ta da kar nedeniyle 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.