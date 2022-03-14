Kastamonu ve Sinop'ta kar etkili oluyor - Son Dakika
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Kastamonu ve Sinop'ta kar etkili oluyor

14.03.2022 11:53
Kastamonu ve Sinop'ta kar etkili oluyor

Sinop ve Kastamonu'da kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Sinop ve Kastamonu'da kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Sinop'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle bazı yol güzergahlarında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etti.

Karayolları ve belediye ekipleri şehrin ana arterlerinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de yol güzergahlarında tedbir alarak, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Yaralıgöz Dağı sis ve karla kaplandı

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı mevkisinde kar etkili oluyor.

Kar yağışıyla birlikte dağın etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile sisin de etkili olduğu bölgede ormanlar güzel manzara oluşturdu.

Dağın kar ve sisle birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.

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Toros Dağları, Kastamonu, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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