Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.


Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Kar yağışının etkili olduğu Azdavay'da 11, İnebolu'da 12, Küre'de 2 ve Şenpazar'da 5 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.


Sinop'ta ise Ayancık'ta 5, Gerze'de 3, Durağan'da da 1 olmak üzere 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kastamonu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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