Son Dakika › Güncel › Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu Azdavay'da 11, İnebolu'da 12, Küre'de 2 ve Şenpazar'da 5 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta ise Ayancık'ta 5, Gerze'de 3, Durağan'da da 1 olmak üzere 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
Son Dakika Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti