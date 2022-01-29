Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 78 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 78 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Azdavay'da 14, Bozkurt'ta 1, Cide'de 4, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de altışar, Daday ve Devrekani'de ikişer, İnebolu'da 14, Küre'de 15 ve Şenpazar'da 5 olmak üzere 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta ise 9 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.