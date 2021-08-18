Üye Girişi
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı

18.08.2021 15:57
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı, System.String[]

Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay çayı üzerinde bulunan Çayağzı köprüsünün selde yıkılması nedeniyle yerine geçici olarak köprü inşaa edildi.

Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay çayı üzerinde bulunan Çayağzı köprüsünün selde yıkılması nedeniyle yerine geçici olarak köprü inşaa edildi. 4 günde inşaa edilen köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla araç geçişine açıldı. Köprüyü araçlar kadar vatandaşlarda kullanmaya başladı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 11 Ağustos Çarşamba günü sel afetinin izleri silinmeye başladı. Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay çayı üzerinde bulunan Çayağzı köprüsü, sel felaketinde alabora oldu. Köprünün yıkılması nedeniyle Kastamonu ve Sinop illerinin birbirine olan bağlantısı kesildi. Hem araç hem de insan geçişinin yapılamaması nedeniyle hem Sinop'ta hem de Kastamonu bölümünde çok sayıda araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. Geçici olarak helikopter ve arabalı vapurlarla mahsur kalan vatandaşların tahliyesi sağlandı. Mahsur kalan vatandaşların helikopter veya vapurlarla taşınması sürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ekipleri, 4 gün gibi kısa bir sürede Akçay çayı üzerine yeni köprü inşaa etti. İnşaa edilen köprüde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu. AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Çatalzeytin ilçesine geçerek esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kastamonu ve Sinop illerinde mahsur kalan araçları ziyaret etti. Araç sürücülerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, köprünün tamamlanması sonrası araç geçişi yapan arabaları uğurladı. Araçlar, karşılıklı olarak hem Sinop hem de Kastamonu bölümlerine köprü üzerinden geçişlerine başladı. Araçlar kadar köprüyü vatandaşlarda kullanmaya başladı. Vatandaşlar, ellerinde valiz veya diğer yaşamsal ihtiyaçlarıyla birlikte köprü üzerinden geçişlerine başladı.

"4 gün olmadan geçici köprü inşaa ederek araçların geçişini sağladık"

Kastamonu ve Sinop il sınırında bulunduklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Arkamızda görülen köprü, Çatalzeytin'i Türkeli ilçesine bağlayan köprüdür. Maalesef geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel afetinde köprü adeta ortadan kayboldu. Tabii ki biz bu arada ulaşımı aksatmadık. Hem havadan helikopterlerle transferler sağladık. Ayrıca arabalı vapurlarla da araçları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördük. Bu arada çok kısa sürede 4 gün bile olmadan geçici olarak yolu birbirine bağladık. Şu anda araçlar artık Sinop'tan Kastamonu tarafına geçmeye başladılar. Bölgede hem Kastamonu olsun hem de Sinop olsun çok yekun bir mücadele var. Devletimizin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımızı bölgede bulunuyor. Hızlıca hayatı normale döndürmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda peyderpey ulaşım aksamlarımızı yoluna koyduk gibi yani acil olan ihtiyaçları şu anda giderdik. Bundan sonra kalıcı projelerimize bir taraftan başladık. İnşallah onları da kısa sürede bitirip hayatı önümüzdeki günlerde çok kısa bir sürede tamamen afet öncesine döndürmek için büyük bir çabamız bulunuyor. Bu afet Çarşamba günü oldu, bugün 7'inci günündeyiz. Bu afet tabii ki tarihin en yıkıcı afetlerinden bir tanesi. Bölgemizde çok fazla olumsuzluklar yaşandı. Özellikle Bozkurt ilçesi özelinde hem kayıplarımız çok fazla, yine Ayancık'ta da kayıplarımız bulunuyor. Bu kayıpları geri getirmek mümkün değil. Vefat edenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Keşke olmasaydı ama böyle afet durumlarımızda devletimiz artık bütün gücüyle bölgeye yüklenerek hayatı çok kısa sürede hayatı normale çeviriyor. Şu anda Dünya'ya örnek olan bir çalışma gösteriyoruz aslında daha önceki afetlerde olduğu gibi. İnşallah artık ihtiyaç olan ulaşım akslarımız şu anda yerine gelmiş vaziyette. Bundan sonra kalıcı projelerimize ağırlık vereceğiz. Bundan sonra yapacağımız kalıcı projeler hem böyle olası afet durumlarında etkilenmeyecek şekilde yapılacak artık. Daha önceki örneklerinden göründüğü gibi. Geçtiğimiz yıl Giresun'da buna benzer bir afet yaşamıştık. Üzerinden bir yıl geçmeden orada da artık kalıcı projelerimiz bitiyor ama biz, Kastamonu ve Sinop özelinde bu projeleri çok daha kısa sürede bitirip hayatı normale döndüreceğiz. İnşallah bu afetin izlerini de çok kısa sürede ortadan kaldıracağız. Yine bölgedeyiz, hayat normale dönene kadar bölgede bulunacağız. Her zaman gözümüz kulağımız buralarda olacak. Yine milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte topyekun bir mücadele var. Ayrıca burada devlet-millet kaynaşmasının da örneklerini görüyoruz. Milletimizin bizlere gösterdikleri güven, destek çor önemli ve de sivil toplum örgütleri, gönüllüler, kurumlarımız, belediyeler hep beraber vatandaşlarımızın yaşam kalitesini normale döndürmek, daha da yükseltmek için hummalı bir çalışma var" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı
Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı

Adil Karaismailoğlu, Kastamonu, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı 17:07 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu 16:42 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı 16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? 16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı 15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek 15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
16:41 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
16:39 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
16:15 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
15:55 Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın
15:54 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı         
17:00
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti         
16:40
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı         
16:30
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim         
15:35
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Alışveriş yaparken raftan 3 metrelik yılan çıktı! Süpermarket tahliye edildi Alışveriş yaparken raftan 3 metrelik yılan çıktı! Süpermarket tahliye edildi         
13:59
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 17:26:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement