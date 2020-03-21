Kastamonu ve Tokat'ta 39 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu ve Tokat'ta 39 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Kastamonu ve Tokat'ta 39 köy yolu ulaşıma kapalı

17 dakika önce

Kastamonu ve Tokat'ta, 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Tokat'ta 39 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Kastamonu ve Tokat'ta, 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oluyor.

İnebolu ve Azdavay'da 8'er, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt ve Küre'de 3'er, Seydiler, İhsangazi ve Ağlı'da 2'şer olmak üzere 34 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığı Ilgaz Kayak Merkezi'nde 140, Bozkurt ilçesi Mamatlar köyünde 58, Devrekani ilçesi Kuz köyünde ise 22 santimetre ölçüldü.

Tokat'ta ise kar dolayısıyla 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yağışın etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, kış koşullarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Kastamonu, Azdavay, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:44 Kaynak: AA

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