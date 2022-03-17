Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

17.03.2022 12:17
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 21 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 21 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 1, Erbaa'da 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 2, İnebolu'da 8, Küre'de 7 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

YORUMLAR
500
Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor

Kastamonu, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement