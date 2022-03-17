Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 21 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 1, Erbaa'da 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 2, İnebolu'da 8, Küre'de 7 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.