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Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor

02.02.2022 12:55
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden Almus'ta 7, Reşadiye'de 10, Turhal, Erbaa ve Zile'de ise birer olmak üzere 22 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgiye göre de Azdavay'da 4, Küre'de 3, İnebolu ve Doğanyurt'ta da birer olmak üzere 9 köye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

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Kastamonu, Reşadiye, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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