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Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

15.01.2022 16:51
Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz Dağı ve ilçelerde de kar yağışı etkili oluyor. Özellikle 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar yağışı yaşanıyor.

İhsangazi, Araç, Ağlı, Pınarbaşı, Devrekani, Şenpazar ilçeleri ile ilçeleri il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tokat

Tokat il genelinde öğleden sonra kar yağışı başladı.

Tokat- Niksar kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.

Tokat- Sivas kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri önlem aldı. Ağır tonajlı araçlar, Çamlıbel beldesindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

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Ilgaz Dağı, Kastamonu, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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