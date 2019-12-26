Kastamonu'ya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'ya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak - Son Dakika

Kastamonu'ya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak

6 saat önce

Kastamonu kent merkezine elektrikli araçlar için iki şarj istasyonu oluşturulacak.

Kastamonu'ya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak, System.String[]

Kastamonu kent merkezine elektrikli araçlar için iki şarj istasyonu oluşturulacak.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli projelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yerli otomobilin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Gebze'de tanıtılacağına işaret eden Vidinlioğlu, 2023 yılında seri üretime geçileceği bilinen aracın detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Akıllı şehirlere yönelik adımlar atacaklarını anlatan Vidinlioğlu, "Bu doğrultuda topyekun bir çalışma başlatan belediye ekipleri araçların şarj ihtiyaçlarını giderecek istasyon projelerini hazırladı. Şarj istasyonu projeleri doğrultusunda yerli otomobil üreticilerinden Zorlu Grup ile gerekli görüşmeler yapıldı. Kastamonu'ya araç şarj istasyonu kurulması için anlaşmaya vardık." diye konuştu.

İlk etapta iki noktaya şarj istasyonu kurulacağını bildiren Vidinlioğlu, şunları aktardı:

"Olukbaşı Şehirlerarası Otobüs Durağı yanı ve Kuzeykent Muhtarlık binası yanına kurulacak olan iki araç şarj kapasiteli istasyon elektrikli araç kullananların belirli bir bedel dahilinde hizmetine sunulacak. İstasyonun 2020 yılı içinde kurulumu tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Elektrikli araç şarj istasyonu, yerli otomobilin seri üretime geçeceği yıl olan 2023 itibariyle yaygınlaştırılacak."

"Yerli otomobil ülkemiz adına önemli bir proje"

Temiz ve yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Vidinlioğlu, "Geleceği birlikte yakalamalıyız. Ortak akıl ile şehrimizi en güçlü hale getirmeliyiz. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da yerli ve milli olan her projeye sonuna kadar destek vereceğiz. Yerli otomobil ülkemiz adına önemli bir proje. Bu doğrultuda atılacak adımlarda üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Elektrikli araç şarj istasyonları projelerini de bu nedenle önemsediklerini dile getiren Vidinlioğlu, elektrikli araç kullanımının artmasının temiz hava ve çevre anlamına da geldiğini vurguladı. Vidinlioğlu, bu doğrultuda hazırladıkları Akıllı Şehirler proje ile Türkiye'de öncü olmak istediklerini dile getirdi.

Kastamonu, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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