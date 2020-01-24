Kastamonu'ya gelen ziyaretçi sayısı 763 bin oldu - Son Dakika

Kastamonu'ya geçen yıl gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 46 artış gösterdi.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarında son yıllarda önemli artış yaşanıyor.

İle 2017'de 450 bin, 2018'de 523 bin ziyaretçi gelirken, gelenlerin sayısı geçen yıl 763 bine çıktı.

Kente gelen yabancı turist sayısı ise 2017 yılında 8 bin, 2018'de 20 bin iken, 2019 yılında 40 bine ulaştı.

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist sayısındaki artışın ulaşım imkanlarında sağlanan iyileşme ve turizm alanında atılan adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Kentte 2018 yılında düzenlenen Turizm Çalıştayı'nda alınan kararların sürekli takip edildiğini anlatan Karadeniz, "Bunların uygulamaya konulması, 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği çerçevesinde yapılan tanıtım çalışmaları, bu artışın ana kaynaklarından biridir." dedi.

Kentte turizm alanında önemli yatırımlar hayata geçirildiğine işaret eden Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu yatırımların artık geri dönüşleri sağlanmaya başlanmıştır. Bunun en güzel örneğini Ilgaz'da almaktayız. Yine Pınarbaşı'nda hem Horma hem de Valla kanyonlarında, Azdavay'da da Çatak Kanyonu'nda bunun dönüşleri alındı. Oradaki tesisler tam hizmete açılmadığı halde şimdiden yaz sezonunda bu ilçelerimize gelen ziyaretçi sayısı her hafta sonu o ilçe nüfusundan daha fazla. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler. "

"2021'de 1 milyon hedefini yakalamış oluruz"

Kastamonu'da değerlendirilecek önemli potansiyel bulunduğunu vurgulayan Karadeniz, gastronomisi, tarihi, kültürü ve doğasıyla birçok alternatifi bünyesinde barındırdığını belirtti.

Kente gelen turist sayısının hedeflerinin üzerinde arttığını dile getiren Karadeniz, "Artış trendine baktığımda 2019'u 600 binlerde kapatırız diye düşünüyordum fakat tahminimizin üzerinde artış oldu. Dolayısıyla bu yıl her halükarda 800 binin üzerine çıkacak bu rakam. 850-900 bin olur kanaatindeyim. İnşallah 2021'de 1 milyon hedefini yakalamış oluruz."

Vali Karadeniz, yabancı turist sayısında da kayda değer artış yaşandığına dikkati çekerek, "Burada da hedef, 200-300 bini önümüzdeki birkaç yıl içinde yakalamak olacak. Buna yönelik çalışmalarımız olacak." ifadesini kullandı.